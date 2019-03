STEP Energy réduit son personnel en raison du ralentissement pétrolier

Calgary — Une autre société de Calgary spécialisée dans les services aux entreprises pétrolières réduit son effectif en raison du ralentissement provoqué par la diminution des dépenses dans le secteur pétrolier et gazier. STEP Energy Services compte réduire de 13 % la taille de son personnel administratif en 2019. Depuis le 1er octobre, son effectif avait déjà reculé de 12 %. Dans des documents déposés auprès des autorités réglementaires l’an dernier, la compagnie indiquait compter quelque 1120 employés au Canada en 2017. Le mois dernier, Trican Well Service, établie à Calgary, avait indiqué avoir éliminé 160 postes à la fin du quatrième trimestre. Quelques semaines plus tard, Encana avait annoncé une réduction de 15 % de la taille de son effectif et de 35 % de son nombre de cadres dans la foulée de l’acquisition de l’américaine Newfield Exploration.