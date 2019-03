Ghosn sort de prison

Tokyo — Carlos Ghosn, ex-grand patron de l’automobile aujourd’hui déchu, a été libéré sous caution mercredi de la prison de Kosuge à Tokyo, après plus de 100 jours passés en détention sous des accusations de malversations financières, moyennant une caution d’environ 8 millions d’euros. Le tribunal de Tokyo avait accepté mardi la remise en liberté de l’ex-p.-d.g. et un deuxième juge avait rejeté dans la nuit de mardi à mercredi un appel lancé par le procureur. Il est très rare au Japon qu’une personne inculpée pour abus de confiance soit libérée avant que soit connue la date de son procès ou même avant que celui-ci n’ait débuté. Afin d’arracher l’approbation du juge, Junichiro Hironaka, nouvel avocat japonais de M. Ghosn, a suggéré que son illustre client soit placé sous la surveillance de caméras et dispose de moyens limités de communication avec l’extérieur. « Nous avons proposé un dispositif qui rend impossible une évasion ou la suppression d’informations », a affirmé mardi Me Hironaka, réputé pour avoir obtenu l’acquittement de plusieurs clients de haute volée.