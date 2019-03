La Chine s’en prend au canola canadien

Winnipeg — L’un des plus importants exportateurs canadiens de canola a confirmé mardi que la Chine avait révoqué son permis d’exportation vers ce pays, alors que les relations entre Pékin et Ottawa sont particulièrement tendues. Le Conseil canadien du canola a déclaré que cette décision de la Chine — la destination d’environ 40 % des exportations canadiennes de canola — nuisait à toute la chaîne des industries de ce marché. Mais bien que les tensions diplomatiques inquiètent, il n’y a aucune preuve que les deux enjeux sont liés, selon une porte-parole de l’organisation. Cette décision affecte un secteur vital pour l’Ouest canadien et survient alors que les prix sur le canola ont déjà été affectés par les représailles tarifaires de la Chine contre les exportations agricoles américaines.