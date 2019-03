La Caisse élargit son partenariat avec Edelweiss

La Caisse de dépôt et placement du Québec élargit son partenariat avec Edelweiss Group en injectant environ 250 millions $US dans une entité de cette société indienne spécialisée dans les services financiers. L’investissement s’effectue dans ECL Finance afin de mettre sur pied une plateforme « diversifiée de crédit en Inde ». À l’automne 2016, la Caisse avait annoncé son partenariat avec Edelweiss Group, qui prévoyait des investissments pouvant atteindre 700 millions $US sur quatre ans de la part de l’institution québécoise. Le gestionnaire québécois de régimes de retraite avait alors mis la main sur 20 % d’Edelweiss Asset Reconstruction Company, qui achète des prêts en souffrance.