Sans réinvestissement dans les services, ça va «péter», dit la FTQ

Dans son prochain budget, le gouvernement Legault doit impérativement réinvestir dans les services publics, sinon « ça risque de péter », parce que les travailleurs tiennent les réseaux à bout de bras depuis trop longtemps et ils sont épuisés, estime le président de la FTQ, Daniel Boyer. « Je vous le dis, en santé notamment, mais en éducation aussi : [il y a] des hommes, des femmes […] qui tiennent à bout de bras ces réseaux-là depuis déjà trop longtemps et ils ont besoin d’air ». Le président de la plus grande centrale syndicale du Québec note également qu’une augmentation du salaire minimum au-delà des 12,50 $ déjà annoncés pour le 1er mai 2019 serait la bienvenue, d’autant plus que plusieurs entreprises peinent à recruter des travailleurs. « J’invite ce gouvernement-là à être prudent sur les allégements fiscaux, parce qu’ils sont bien souvent récurrents. Donc, ce sont des sous dont on se prive année après année », a-t-il ajouté.