Quadriga demeurera à l’abri de ses créanciers

Halifax — La plateforme QuadrigaCX pourra demeurer à l’abri de ses créanciers, alors que les autorités sont toujours à la recherche d’environ 200 millions en monnaie virtuelle. Un sursis de 45 jours a été accordé à l’entreprise insolvable mardi, par le juge Michael Wood de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Il manque environ 190 millions en bitcoins et autres cryptomonnaies, selon des documents judiciaires indiquant que certains de ces actifs numériques se trouveraient dans des portefeuilles froids, c’est-à-dire sur un support déconnecté d’Internet. Ces sommes sont introuvables depuis le décès, en décembre, du chef de la direction de QuadrigaCX, Gerald Cotten, âgé de 30 ans. Celui-ci voyageait en Inde, où il est mort des suites d’une complication de la maladie de Crohn. Son décès a été annoncé plus d’un mois plus tard.