Les consommateurs américains font les frais de la guerre commerciale

Washington — L’économie et les consommateurs américains sont les grands perdants de la guerre commerciale que mène l’administration Trump contre les principaux partenaires des États-Unis, affirment des économistes de la Réserve fédérale de New York et les universités de Princeton et Columbia. « Globalement, en utilisant des méthodes économiques habituelles, nous concluons que le plein impact des taxes douanières est supporté entièrement par les consommateurs américains », écrivent Mary Amiti, Stephen Redding et David Weinstein, qui viennent de rendre publics leurs travaux alors que le département du Commerce doit publier mercredi le déficit commercial pour l’ensemble de l’année dernière.