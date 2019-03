La famille de Ghosn saisit les Nations unies

Paris — La famille de Carlos Ghosn, emprisonné depuis plus de trois mois au Japon, a décidé de saisir les instances des Nations unies, estimant que les « droits fondamentaux » de l’ancien p.-d. g. de Renault et de Nissan n’étaient pas respectés, a-t-elle fait savoir par communiqué. « C’est bien l’empêchement à préparer sa défense pour un procès équitable qui nous inquiète. » M. Ghosn est inculpé pour avoir minoré ses revenus déclarés aux autorités boursières dans des documents remis par Nissan pour les années 2010 à 2018. Il est en outre inculpé pour abus de confiance, sur des soupçons d’avoir tenté de faire porter à Nissan le fardeau de pertes financières personnelles et d’avoir rétribué, par l’entremise d’une filiale, un ami saoudien qui s’était porté garant pour le sortir de cette mauvaise passe.