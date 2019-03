L’actif contrôlé par les femmes va doubler

Selon un rapport de Marchés des capitaux CIBC, les femmes de 25 ans et plus ont représenté 52 % de la croissance de l’emploi à temps plein depuis 2008. Chez celles de 55 ans et plus, les taux de participation au marché du travail ont progressé presque deux fois plus que ceux des hommes pendant ce cycle. « Dans les familles où une femme appartenant au principal groupe d’âge actif est employée, le salaire des femmes représente un taux sans précédent de 47 % du revenu familial, soit presque le double du taux des années 1970 », indique le rapport. Aujourd’hui, 41 % des femmes (célibataires, divorcées, veuves ou responsables des décisions de placement) contrôlent pas moins de 2200 milliards en actif. D’ici 2028, les femmes contrôleront plus du tiers de l’actif financier total, soit un peu moins de 3800 milliards.