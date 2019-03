Fondaction investit dans Prana

Fondaction et Renewal Funds ont annoncé un investissement commun auprès de Prana. Le montant de l’investissement n’a pas été précisé, mais l’objectif est d’accompagner le spécialiste de l’agroalimentaire durable au Québec dans sa croissance, notamment aux États-Unis. Fondée à Montréal en 2005, Prana se spécialise dans l’importation et la transformation de produits alimentaires biologiques végétaliens. La gamme de produits transformés au Québec inclut entre autres le chia, les noix, les fruits secs, les écorces de chocolat, les mélanges du randonneur et les superaliments, le tout 100 % biologique.