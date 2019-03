La Scotia finalise l’acquisition de Banco Dominicano

Photo: Chris Young La Presse canadienne

Toronto — La Banque Scotia a réussi à finaliser l’acquisition de 97,4 % de Banco Dominicano del Progreso (BDP), après avoir reçu l’approbation réglementaire de la Surintendance des banques et du Conseil monétaire de la Banque centrale de la République dominicaine. Les modalités financières n’ont pas été précisées. « La Banque Scotia consolide sa position au quatrième rang pour les actifs dans le secteur des services bancaires complets et au troisième rang dans le secteur des cartes de crédit en République dominicaine, grâce à une part du marché de 17 % », a souligné l’institution. Les activités de la BDP acquises regroupent 57 succursales, 184 guichets automatiques et plus de 160 sous-agences bancaires au service de plus de 250 000 clients des services bancaires aux particuliers et aux entreprises.