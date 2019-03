Le CRTC pense au partage des réseaux

Toronto — Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) indique que les trois principaux fournisseurs de services sans fil du pays pourraient être tenus de fournir à leurs plus petits concurrents un accès plus aisé à leurs réseaux nationaux. Cette annonce, faite cette semaine par le CRTC, survient quelques jours à peine après que le gouvernement Trudeau eut annoncé son intention de remplacer une politique de 2006 qui insiste davantage sur les investissements dans l’infrastructure plutôt que sur l’abordabilité pour les consommateurs. L’organisme fédéral de réglementation des télécommunications a indiqué qu’il avait officiellement entamé son examen du marché canadien des services sans fil mobiles, avec une « opinion préliminaire » selon laquelle les exploitants de réseaux mobiles virtuels devraient disposer d’un accès obligatoire aux réseaux des fournisseurs nationaux de services.