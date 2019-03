Lyft officialise son entrée en Bourse

Washington — La plateforme américaine de réservation de voitures avec chauffeur Lyft, principal concurrent d’Uber aux États-Unis, a officialisé vendredi son projet d’entrée en Bourse, assurément l’un des plus attendus et des plus richement dotés cette année dans le secteur de la technologie. Pour l’heure, Lyft ne donne guère de détails dans les documents déposés auprès de l’autorité de surveillance des marchés (SEC), mais indique avoir enregistré des pertes de 911 millions en 2018 pour un chiffre d’affaires de 2,2 milliards. Lyft est actuellement valorisé à quelque 15 milliards, au regard de ses collectes de fonds privés successives, et l’agence Bloomberg affirme que ses fondateurs espèrent pousser cette valorisation à 20-25 milliards. « Nous sommes hyperfocalisés sur notre objectif de révolutionner les transports et nous continuons à être les plus innovants », affirme Lyft dans les documents rendus publics vendredi.