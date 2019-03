Zone euro: l’inflation progresse, le chômage recule

Bruxelles — Selon les données provisoires de l’office européen des statistiques Eurostat, le taux d’inflation annuel a atteint 1,5 % en février, en légère hausse par rapport au taux de 1,4 % enregistré le mois précédent. L’inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac, qui exclut par conséquent les produits particulièrement volatils) a atteint 1 %. Pour sa part, le taux de chômage dans la zone euro est resté stable à 7,8 % en janvier, son niveau le plus faible depuis octobre 2008. Parmi les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, le taux le plus faible a été enregistré en Allemagne (3,2 %). Les taux les plus élevés ont été relevés en Grèce (18,5 % en novembre 2018, dernier chiffre disponible) et en Espagne (14,1 %). Dans les 28 pays de l’Union européenne, le taux de chômage s’est établi à 6,5 % en janvier, en baisse par rapport à décembre.