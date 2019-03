Nouveau p.-d.g. à Postes Canada

Ottawa — Doug Ettinger est nommé président-directeur général de la Société canadienne des postes, pour un mandat de quatre ans. Il remplacera Jessica L. McDonald, présidente du conseil d’administration de la Société, qui assurait l’intérim depuis avril 2018. La présidence et la direction générale avaient précédemment été assumées par Deepak Chopra. La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Carla Qualtrough, signale que Doug Ettinger s’efforcera d’établir des relations plus constructives et plus collaboratives avec les employés, la main-d’oeuvre, les collectivités et les autres intervenants. L’année dernière, la Société canadienne des postes a été frappée par un long conflit de travail. Les quelque 48 000 employés ont été contraints de mettre fin à leurs moyens de pression par l’adoption d’une loi spéciale. M. Ettinger occupait depuis 2016 le poste de chef des activités commerciales de la Société.