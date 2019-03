Grutiers: rapport déposé

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a reçu jeudi le rapport du comité chargé d’étudier l’aspect sécuritaire du fameux règlement sur la formation des grutiers, qui avait mis le feu aux poudres en juin dernier. Son cabinet a confirmé la réception du rapport du comité indépendant, rédigé par Roger Lecourt et Gilles Trudeau. Et déjà, le directeur de l’Union des opérateurs grutiers, Evans Dupuis, presse Québec de rendre public ce rapport et de préciser comment il entend intervenir. « Pour le moment, nous prendrons connaissance du rapport. Nous rencontrerons les experts et déciderons de la suite des choses », a fait savoir le cabinet du ministre du Travail. Les grutiers avaient débrayé durant environ une semaine, en juin, paralysant l’ensemble des chantiers de construction du Québec. Il s’agissait d’une grève illégale.