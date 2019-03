Le bénéfice de Transcontinental recule

Pour le premier trimestre clos le 27 janvier, TC Transcontinental a généré un bénéfice net de 28,1 millions, ou 32 ¢ par action, en recul d’environ 52 % par rapport à la même période l’an dernier. Selon l’imprimeur et éditeur québécois, ce recul est attribuable à une baisse de son résultat opérationnel, qui a fléchi de près de 57 %, ainsi qu’à une hausse des frais financiers étant donné que sa dette à long terme est plus élevée depuis l’achat de Coveris. Transcontinental avait mis la main sur cette compagnie américaine spécialisée dans le secteur de l’emballage souple l’an dernier pour plus de 1,76 milliard $CAN. Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice ajusté a été de 45,5 millions, ou 52 ¢ par action, en baisse de 12,2 % par rapport à la même période il y a un an.