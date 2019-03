Cascades plonge dans le rouge

Cascades a plongé dans le rouge au quatrième trimestre et mettra la clé sous la porte de deux usines ontariennes. Le spécialiste du papier recyclé a perdu 65 millions au quatrième trimestre. En Ontario, les deux machines à papier tissu qui cesseront leurs activités sont situées à Whitby et à Scarborough, et emploient 68 travailleurs. Pour l’ensemble de l’exercice, Cascades a vu son bénéfice net fondre à 59 millions, ou 62 ¢ par action, contre 507 millions, ou 5,35 $ par action, en 2017. Le profit annuel ajusté s’est pour sa part établi à 79 millions, ou 83 ¢ par action, en progression de 16 %. Les recettes ont augmenté de 7,6 %, à 4,6 milliards. Selon le président et chef de la direction, Mario Plourde, les perspectives à court terme de l’industrie du papier hygiénique et des essuie-tout devraient demeurer moins intéressantes.