La TD et la CIBC haussent leur dividende

La Banque CIBC et la Banque TD ont enregistré une baisse de leurs profits tirés des marchés financiers, ainsi qu’une lourde charge liée à leur partenariat avec le nouveau programme de fidélisation d’Air Canada.

La CIBC a annoncé un bénéfice net de 1,18 milliard pour le trimestre terminé le 31 janvier, en baisse de 11 % par rapport à la même période de l’année précédente. « Même si nous avons fait face à des difficultés ce trimestre, notamment à la volatilité du marché et à certains cas isolés de dépréciation de prêts, notre activité de base a continué à très bien se comporter, conformément à notre stratégie », a affirmé le chef de la direction de la Banque CIBC, Victor Dodig, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Le cinquième prêteur en importance au Canada a enregistré d’importantes baisses des bénéfices tirés de ses activités de services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises et de ses marchés des capitaux, soit des reculs respectifs de 29 % et de 38 %. Toutefois, les profits des services bancaires aux entreprises et de la gestion de patrimoine ont progressé de 25 % aux États-Unis. Au Canada, les bénéfices de cette division ont été relativement stables.

11 % C’est la baisse du bénéfice net de la CIBC pour le trimestre terminé le 31 janvier, par rapport à la même période l’an dernier

La Banque CIBC a augmenté son versement trimestriel aux actionnaires ordinaires de 4 ¢, à 1,40 $, alors que son bénéfice ajusté s’est élevé à 3,01 $ par action. En comparaison, ce dernier avait été de 3,18 $ il y a un an.

Entre-temps, la Banque TD a affiché une hausse de 2,4 % de ses profits du premier trimestre, par rapport à l’année précédente. Elle a engrangé un bénéfice net de 2,41 milliards, soit 1,27 $ par action. Sur une base ajustée, la TD a réalisé un bénéfice de 2,95 milliards, ce qui est relativement stable par rapport à l’année précédente. Le bénéfice ajusté par action s’est chiffré à 1,57 $, en hausse par rapport à celui de 1,56 $ d’il y a un an. Dans la foulée la banque a ajouté 7 ¢ à son dividende trimestriel, qui passe à 74 ¢ l’action ordinaire.

À l’instar de la Banque CIBC, la Banque TD a profité de son empreinte aux États-Unis, où sa division de détail a vu son bénéfice net augmenter de 30 %. Le bénéfice net des activités de détail canadiennes du prêteur a également été plus faible, s’inscrivant en baisse de 22 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Les deux banques ont également enregistré, au cours du trimestre, une charge liée au nouveau programme de fidélisation d’Air Canada, de 227 millions pour la CIBC, de 607 millions pour la TD.