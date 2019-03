Air Canada se dote de cibles financières ambitieuses pour l’horizon 2019-2021. Évoquant une rentabilité durable, la plus importante compagnie aérienne au Canada vise à devenir un « emprunteur de qualité supérieure ».

Air Canada a mis à jour ses cibles financières dans le cadre de la journée des investisseurs, qui s’est déroulée à Toronto jeudi. Selon le résumé remis aux médias, sa marge d’exploitation devrait osciller entre 19 et 22 % au cours des exercices 2019 à 2021. Le rendement sur le capital (RCI) investi attendu est fixé entre 16 et 20 %. En 2018, une année dominée par la volatilité des prix du carburant et par la faiblesse du dollar, le transporteur a affiché une marge d’exploitation de 16 % et un RCI de 12,6 %.

En ce qui concerne sa santé financière, Air Canada table sur des flux de trésorerie disponible cumulant entre 4 et 4,5 milliards durant la période visée, dont entre 400 et 600 millions cette année. Ces flux, influencés par les résultats d’exploitation et les décisions d’investissement, ont pourtant atteint les 791 millions en 2018, en baisse de 267 millions par rapport à ceux de 2017, loin de la fourchette de prévisions fixée alors à 500-600 millions. Quant au rapport de la dette nette sur le bénéfice d’exploitation, le ratio de levier financier ne devrait pas dépasser 1,2 d’ici la fin de 2019. Il était de 2,1 % l’an dernier.

Dans le communiqué accompagnant l’annonce, le président et chef de la direction, Calin Rovinescu, a souligné que « nous persévérons dans l’établissement de cibles ambitieuses pour Air Canada afin de favoriser l’amélioration continue et de poursuivre l’accroissement de la valeur actionnariale ». Il a rappelé qu’en Bourse, l’action d’Air Canada avait bondi de plus de 1300 % au cours des cinq dernières années, « de 4000 % depuis le 1er avril 2009, moment où nous avons commencé à mettre en oeuvre notre stratégie de transformation d’Air Canada en vue d’une rentabilité durable à long terme ».

Autre objectif avancé à quelques reprises, « nous sommes maintenant dans une position favorable pour devenir un émetteur de qualité supérieure », a réitéré M. Rovinescu. Au 31 décembre dernier, la dette nette ajustée d’Air Canada frôlait les 5,9 milliards. Le transporteur chiffrait son coût moyen pondéré du capital à 7,2 % l’an dernier. Dans sa notice annuelle 2017, publiée en mars 2018, il soulignait que les agences de notation Moody’s, S&P et Fitch accolaient respectivement la note Ba stable, BB– positif et BB– stable à son crédit. Ces notes sont associées à des obligations considérées comme étant spéculatives, voire spéculatives considérables, a-t-il expliqué.

Ces nouvelles cibles reflètent l’acquisition d’Aéroplan, officialisée le 10 janvier, et le lancement de son nouveau programme de fidélisation prévu en 2020. Sur ce thème, Air Canada a annoncé jeudi le renouvellement de son partenariat avec American Express, qui se joint au programme. L’entente de dix ans porte sur la création de nouvelles cartes de paiement comarquées, la participation au programme de récompenses Points-privilèges d’American Express et l’élargissement de la coopération commerciale entre les deux sociétés, peut-on lire.

Des accords ont déjà été signés avec les banques TD et CIBC ainsi qu’avec Visa.