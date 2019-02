Financement de 20 millions pour Hortau

Hortau, spécialisée dans les services de gestion de l’irrigation de précision pour l’agriculture commerciale, a annoncé la clôture d’une ronde de financement par capitaux propres de 20 millions. « L’investissement permettra d’alimenter le développement de produits, la croissance de l’entreprise et la poursuite de l’expansion à l’échelle internationale. » Exportation et développement Canada (7 millions) et le Fonds de solidarité FTQ (5,9 millions) ont apporté le gros des fonds. « Ces deux nouveaux investisseurs et Fondaction se joignent aux investisseurs existants d’Hortau, à savoir Avrio Ventures, Advantage Capital Agribusiness Partners, BDC Capital et Capital régional et coopératif Desjardins », peut-on lire dans le communiqué.