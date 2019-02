Le Brésil sans escale avec Air Canada

Air Canada a annoncé un service hivernal au départ de Montréal et à destination de São Paulo. « Il s’agira de la seule liaison sans escale entre Montréal et le Brésil », précise le transporteur. La nouvelle desserte de São Paulo sera exploitée du 11 décembre au 27 mars 2020, à raison de trois vols aller-retour par semaine au départ de Montréal. « L’horaire des vols a été établi de façon à faciliter les correspondances dans l’ensemble du réseau d’Air Canada en Amérique du Nord, notamment aux aéroports de Vancouver, Calgary et Québec, ainsi que de plusieurs villes brésiliennes au-delà de São Paulo. » Les vols seront assurés par le 787-9 Dreamliner de Boeing à 298 places.