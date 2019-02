Torstar affiche une perte

Toronto — Torstar a enregistré une perte pour son quatrième trimestre, ses revenus ayant poursuivi leur chute par rapport à l’exercice précédent, particulièrement en ce qui a trait à la vente de publicités imprimées pour les comptes nationaux. L’éditeur du quotidien Toronto Star, d’autres journaux et d’un certain nombre de propriétés numériques a indiqué avoir réalisé une perte de 3,1 millions pour le trimestre clos le 31 décembre, soit 4 ¢ par action. Pour l’ensemble de l’exercice, la perte s’élève à 31,5 millions, comparativement à une perte de 29,2 millions en 2017. Les dirigeants de la société ont indiqué mercredi aux analystes que la publicité imprimée nationale avait plongé tant pour ses « titres quotidiens » que pour ses « titres communautaires », tandis que la publicité imprimée provenant de comptes locaux diminuait plus lentement.