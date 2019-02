ADM: 93 mises à pied confirmées

Photo: Michaël Monnier Le Devoir

Une centaine de syndiqués d’Aéroports de Montréal ont bel et bien reçu un avis de mise à pied, comme le craignait leur syndicat. Les 93 employés visés sont des préposés à l’accueil et des agents au bureau des permis à l’aéroport Montréal-Trudeau, a précisé ADM dans un communiqué. ADM veut réduire ses coûts de main-d’oeuvre et, pour ce faire, avait demandé d’importantes concessions à ces employés, à défaut de quoi elle allait avoir recours à la sous-traitance. Une négociation avait été enclenchée entre ADM et le syndicat de l’Alliance de la fonction publique du Canada qui, au Québec, est affiliée à la FTQ. « Les propositions présentées n’ont pas atteint les objectifs de réduction de coût recherchés », écrit ADM dans un communiqué.