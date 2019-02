Cogeco vend Peer 1

Six ans après avoir misé un demi-milliard de dollars sur les centres de données, Cogeco Communications a signé un accord portant sur la cession de sa filiale Cogeco Peer 1 à une société d’investissement. Digital Colony, une société de Los Angeles, achètera le fournisseur de services d’infonuagique pour 720 millions. Peer 1 compte actuellement 16 centres de données au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, desservant des clients dans plus de 50 pays, principalement en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Malgré les visées de Cogeco pour cette filiale, ses revenus ont chuté de 8 % entre 2014 et 2018 pour se chiffrer à 279,7 millions. Le chef de la direction de Cogeco, Philippe Jetté, qui dirigeait Peer 1 avant de succéder à Louis Audet en septembre, a fait valoir mercredi que « les marchés des centres de données et de la connectivité avaient considérablement évolué et se sont consolidés de manière significative » depuis 2012.