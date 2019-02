George Weston améliore son profit

La société George Weston a annoncé que ses activités de boulangerie avaient commencé à se stabiliser grâce à un plan de transformation pluriannuel. Le plan de transformation comprenait notamment l’élimination de 800 produits. Le président du conseil et chef de la direction, Galen Weston, a indiqué que la société avait mis en place environ 80 % du processus et que cela se poursuivrait en 2019. Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, la société a réalisé un bénéfice net de 271 millions, soit 1,86 $ par action. En comparaison, elle avait engrangé un profit de 34 millions, ou 27 ¢ par action, à la même période de l’année précédente, avant l’émission d’environ 26,6 millions d’actions en lien avec le désengagement de la participation de Loblaw dans Propriétés de Choix. Pour l’ensemble de l’exercice, la société a réalisé un bénéfice de 530 millions, soit 3,99 $ par action, contre 722 millions, ou 5,58 $ par action, en 2017. Le bénéfice ajusté s’est établi à 908 millions, ou 6,85 $ par action, contre 903 millions, ou 6,99 $ par action, il y a un an.