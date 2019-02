Autre action collective déposée contre SNC-Lavalin

SNC-Lavalin est visée par une nouvelle demande d’action collective. Déposée par le cabinet Strosberg Sasso Sutts auprès de la Cour supérieure de l’Ontario, la requête exige des dommages totalisant 75 millions pour des actionnaires ayant acheté des actions entre le 4 septembre et le 10 octobre. Citant des reportages, l’avocat Jay Strosberg allègue que la directrice du Service des poursuites pénales du Canada avait signifié le 4 septembre que le processus judiciaire continuerait de suivre son cours concernant des gestes qui auraient été posés entre 2001 et 2011 en Libye. Le cabinet fait valoir que les investisseurs n’ont été informés de ce fait que le 10 octobre. Cette demande s’ajoute à celle déposée en Cour supérieure du Québec le 6 février alléguant que la direction de SNC a effectué des déclarations inexactes aux actionnaires entre le 22 février 2018 et le 27 janvier dernier.