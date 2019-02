Fiat va créer 6500 emplois aux États-Unis

Photo: David Zalubowski Associated Press

New York — Le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler a annoncé mardi investir 4,5 milliards de dollars de plus aux États-Unis, où il compte créer 6500 nouveaux emplois, des annonces qui devraient être saluées par le président Donald Trump , chantre du made in America. Cet argent va servir à renforcer des usines existantes, qui vont produire les nouvelles versions de Jeep, sa marque phare, et à la construction d’un nouveau site d’assemblage de voitures dans le Michigan, précise le constructeur dans un communiqué.