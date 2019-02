Fondaction dans RISE Kombucha

Fondaction a annoncé, conjointement avec le fonds de Vancouver Lyra Growth Partners, un partenariat financier avec RISE Kombucha, qui produit depuis 2009 un kombucha « avec des ingrédients de qualité, sains et locaux ». Les modalités financières n’ont pas été précisées. RISE Kombucha se définit comme le plus important producteur de ce thé pétillant fermenté au Canada. L’entreprise distribue aussi ses produits sur le marché américain depuis septembre 2018. « Ce partenariat permet notamment d’augmenter la production de la chaîne de montage et de mettre en place une nouvelle usine », peut-on lire dans le communiqué. L’entreprise montréalaise emploie une centaine de personnes.