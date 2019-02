Cannabis: des requêtes en syndicalisation régionales

Le dossier de la syndicalisation à la Société québécoise du cannabis vient encore de se compliquer avec le dépôt de requêtes en accréditation non plus seulement par succursale et pour l’ensemble du Québec, mais maintenant sur une base régionale. Cette fois, c’est le SCFP qui a révisé sa stratégie. Il avait déposé une requête pour les succursales de l’ensemble du Québec, après qu’une semblable requête de la CSN eut été rejetée à la fin du mois de janvier. Trois requêtes en accréditation syndicale ont donc été déposées sur une base régionale, cette fois : l’une pour Québec–Chaudière-Appalaches, une autre pour le Centre-du-Québec et l’autre pour la Montérégie. Les audiences à ce sujet auront lieu en avril.