GE vend ses activités biopharmaceutiques

New York — General Electric (GE) a annoncé lundi la cession pour 21,4 milliards de dollars de ses activités biopharmaceutiques au groupe industriel Danaher, le premier fait d’armes du p.-d. g., Larry Culp, nommé en urgence il y a cinq mois pour redresser l’entreprise de 126 ans. La transaction marque un changement de stratégie pour M. Culp, qui avait dit l’an dernier vouloir donner son indépendance aux activités de santé, GE Healthcare, en les introduisant en Bourse. Mais elle va apporter de l’argent frais à l’ancien conglomérat industriel pour qu’il honore des remboursements de sa dette de plus de 100 milliards. GE est devenu l’ombre du mastodonte ayant dominé l’industrie mondiale pendant des années à cause de mauvais paris dans le secteur financier et les énergies fossiles et d’erreurs de management.