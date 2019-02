Il reste encore beaucoup de postes vacants au Québec

Photo: iStock

Le taux de postes vacants dans le secteur privé a légèrement diminué du troisième au quatrième trimestre de 2018 au Canada, à 3,1 %, mais au Québec la pénurie de main-d’oeuvre est restée la plus sévère au pays avec un taux de postes vacants de 3,9 %. Dans son rapport publié lundi, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) rapporte qu’environ 409 000 postes étaient restés vacants pendant au moins quatre mois au Canada au quatrième trimestre, soit près de 41 000 de plus qu’un an plus tôt. La demande de main-d’oeuvre continue de faire pression sur les salaires, mais moins qu’aux trimestres précédents, selon la FCEI. Les entreprises ayant au moins un poste à pourvoir ont prévu une augmentation moyenne globale des salaires de 2,3 %, contre 1,6 % pour les entreprises sans poste vacant.