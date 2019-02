Ipsen achète Clementia Pharmaceuticals

Fondée en 2011, la société québécoise Clementia Pharmaceuticals n’aura pas eu le temps de commercialiser ses premiers traitements puisqu’elle passera dans le giron du géant Ipsen, prêt à offrir jusqu’à 1,31 milliard $US. Cette transaction annoncée lundi permettra à la multinationale française d’acquérir le palovarotène, un traitement en phase finale de développement destiné à des patients atteints de maladies osseuses très rares. Le géant pharmaceutique propose 25 $US pour chaque action de Clementia, soit 1,04 milliard. Des paiements différés de 263 millions sont prévus si d’autres étapes réglementaires sont franchies. Clementia compte une trentaine d’employés dans son centre de recherche et de développement situé dans la région de Montréal, environ 15 autres à Boston ainsi que 6 en Europe.