Bombardier: le reclassement des travailleurs va bon train

Le reclassement des travailleurs mis à pied chez Bombardier va bon train, grâce au contexte économique actuel, ont indiqué vendredi tant la direction que le syndicat des machinistes et le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. En novembre dernier, Bombardier avait annoncé quelque 2500 mises à pied au Québec. Le processus pour veiller au reclassement des travailleurs ou à d’autres formes d’atténuation de ces mises à pied devrait s’échelonner sur 18 mois. « Le processus avance très, très bien. On a 20 % de fait. Jusqu’à maintenant, l’impact sur l’emploi est vraiment très, très, très minime, parce qu’il y a eu des départs volontaires et des repositionnements à l’interne chez Bombardier », a indiqué Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, au cours d’une conférence de presse avec Aéro Montréal vendredi.