La Banque Royale hausse son dividende

La Banque Royale du Canada a affiché vendredi un bénéfice net de 3,17 milliards pour son premier trimestre, en hausse de 5 % par rapport à celui de la même période un an plus tôt, même si la volatilité du marché a nui à ses profits. L’institution a en outre augmenté son dividende trimestriel de 4 ¢, pour le faire passer à 1,02 $ par action.

La plus grande banque du pays a enregistré de solides revenus dans ses divisions de services bancaires aux particuliers et aux entreprises et de services d’assurance au cours du trimestre terminé le 31 janvier. Toutefois, la Royale a également fait état de résultats inchangés pour sa division de gestion de patrimoine et de résultats en baisse pour ses activités des marchés des capitaux et ses services aux investisseurs et de trésorerie, en raison des difficiles conditions de marché.

Le chef de la direction de la Royale, Dave McKay, a estimé que le trimestre avait été un « début d’exercice positif » dans lequel les activités diversifiées de la banque s’étaient « vraiment manifestées au cours d’un trimestre qui a connu une volatilité importante, en particulier en décembre », ce qui a perturbé diverses divisions.

La Banque Royale a affiché un bénéfice net de 2,15 $ par action pour le plus récent trimestre, comparativement à celui de 2,01 $ par action réalisé un an plus tôt. Après ajustements, la Royale a gagné 2,19 $ par action.

La division de services bancaires aux particuliers et aux entreprises de la banque a dégagé un bénéfice net de 1,57 milliard, en hausse de 3,3 % par rapport à la même période de l’année précédente, principalement grâce à la croissance des volumes et à l’élargissement des écarts liés aux dépôts. Le secteur des assurances de la Royale a réalisé un bénéfice net de 166 millions, en hausse de 31 % par rapport à l’exercice précédent.

La branche de gestion de patrimoine de la Royale a dégagé un bénéfice de 597 millions, stable par rapport à la même période un an plus tôt. Pour sa part, le bénéfice de la division des marchés financiers s’est établi à 653 millions, en baisse de 13 % sur un an, en raison principalement de la hausse des provisions pour pertes sur créances dans ce secteur. Au total, les provisions pour créances irrécouvrables de la banque ont augmenté de 54 % pour atteindre 514 millions au plus récent trimestre.

Le ratio de fonds propres de première catégorie de la banque s’est établi à 11,4 %, en baisse par rapport à celui de 11,5 % au trimestre précédent, mais en hausse par rapport à 11 % il y a un an.