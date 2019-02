Kraft plombé par les nouvelles habitudes

Washington — Le géant américain de l’agroalimentaire Kraft Heinz a dévoilé une lourde perte au quatrième trimestre, plombé qu’il est par les nouvelles habitudes alimentaires des consommateurs. Le groupe américain a passé une charge de dépréciation de 15,4 milliards sur deux de ses marques phares, Kraft et les produits carnés Oscar Mayer. Cette dévaluation massive s’est soldée par une perte nette de 12,6 milliards sur le trimestre. Il a également annoncé qu’il faisait l’objet d’une enquête de l’autorité américaine des marchés sur sa comptabilité et en particulier sur ses approvisionnements. Ces nouvelles ont fait chuter son titre de plus de 20 % lors des échanges électroniques hors marché. Cette dépréciation reflète un changement du goût des consommateurs, qui se soucient de plus en plus des questions de santé et se tournent plus souvent vers les produits frais au détriment des aliments transformés.