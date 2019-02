Barrick Gold envisage de «fusionner» avec Newmont

Le premier producteur mondial d’or, le canadien Barrick Gold, a annoncé vendredi qu’il envisageait de « fusionner » ses activités avec son concurrent américain Newmont Mining, tout en soulignant qu’« aucune décision n’a été prise à ce stade ». Cette transaction, si elle devait avoir lieu, conforterait Barrick dans sa position de numéro un mondial de l’or, avec une capitalisation boursière supérieure à 40 milliards de dollars. Deuxième joueur de l’industrie, Newmont avait annoncé mi-janvier son intention de débourser 10 milliards pour racheter son concurrent canadien Goldcorp et ravir ainsi à Barrick Gold sa place de leader mondial de la production aurifère. L’offre de rachat « hostile » envisagée par Barrick sur Newmont a été révélée vendredi par le quotidien The Globe and Mail, qui note qu’une telle transaction serait « l’une des plus importantes jamais réalisées dans le secteur minier ».