Pinterest espère une valorisation de 12 milliards

San Francisco — L’application de partage de photos par centres d’intérêt Pinterest a déposé discrètement son dossier pour entrer en Bourse, selon le Wall Street Journal jeudi. Elle pourrait viser une cotation fin juin et pourrait espérer une valorisation d’au moins 12 milliards de dollars, selon le quotidien économique américain. Contactée par l’AFP, Pinterest a refusé de commenter la chose. Lancée en 2010, Pinterest, basée sur la collecte et le partage de photos par centres d’intérêt (loisirs, déco, mode…), a dépassé les 250 millions d’utilisateurs mensuels, qui se trouvent en majorité en dehors des États-Unis. Mais elle peine à rentabiliser ses contenus, c’est-à-dire à gagner de l’argent avec son trafic. Pinterest joue sur deux leviers : le commerce en ligne et la publicité.