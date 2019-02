Les ventes d’aliments de Loblaw stagnent

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

Les Compagnies Loblaw ont annoncé que les ventes des magasins comparables ont augmenté de 1,9 % au quatrième trimestre dans ses pharmacies Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec) et de 0,8 % dans ses épiceries (notamment l’enseigne Provigo au Québec). Pour le trimestre clos le 29 décembre, Loblaw a affiché un meilleur bénéfice que pour la même période un an plus tôt, pour laquelle elle avait été touchée par des charges de restructuration et d’autres charges non récurrentes. L’épicier a réalisé un bénéfice net de 221 millions, soit 59 ¢ par action. Cela se comparait à un bénéfice de 31 millions, ou 8 ¢ par action, au même trimestre de l’année précédente. Les revenus ont totalisé 11,22 milliards, contre 10,99 milliards un an plus tôt. Sur une base ajustée, Loblaw a réalisé un bénéfice des activités poursuivies de 1,03 $ par action, contre 1,02 $ au dernier trimestre de 2017.