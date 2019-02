Profit en hausse pour Gildan

Les solides ventes des Vêtements de sport Gildan ont permis à leurs profits de bondir au quatrième trimestre, par rapport à l’année précédente, a indiqué jeudi l’entreprise. L‘entreprise montréalaise a vu ses ventes grimper de 13,6 % au quatrième trimestre, pour s’établir à 742,7 millions $US, contre 653,7 millions un an plus tôt. Le profit de Gildan a atteint 59,6 millions, soit 29 ¢US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Au quatrième trimestre l’exercice précédent, son bénéfice s’était établi à 54,9 millions, ou 25 ¢US par action. Sur une base ajustée, Gildan a engrangé un bénéfice de 43 ¢US par action au plus récent trimestre, comparativement à celui de 31 ¢US par action de la même période un an plus tôt.