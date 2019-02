La Baie abandonne Déco Découverte

Toronto — La Compagnie de la Baie d’Hudson a annoncé jeudi l’abandon de sa bannière Home Outfitters, connue en français sous le nom de Déco Découverte, et estimé qu’elle fermerait 20 de ses magasins Saks Off Fifth aux États-Unis. Le détaillant a précisé que les 37 succursales de Home Outfitters seraient fermées cette année et que la plupart des marchés sur lesquels la bannière était présente seraient toujours desservis par HBC. Le détaillant ne sait pas encore quels magasins Saks Off Fifth seront fermés, mais précise que la liste complète des 133 magasins fait partie d’un examen. La société affirme que cet exercice lui permettra de concentrer ses efforts sur ses « meilleurs emplacements » et sur ses offres de commerce électronique. La chef de la direction de HBC, Helena Foulkes, a déclaré que, lorsque cela serait possible, la société s’efforcerait de trouver des occasions de réaffecter les employés touchés par les fermetures ailleurs au sein de l’entreprise.