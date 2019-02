Les tarifs américains éliminés «d’ici quelques semaines»

Washington — L’ambassadeur du Canada aux États-Unis s’est dit convaincu, jeudi, que les tarifs américains sur l’acier et l’aluminium canadiens pourraient être éliminés d’ici quelques semaines. David MacNaughton n’a pas explicité davantage la source de son optimisme, si ce n’est pour dire qu’aux États-Unis, on constate de plus en plus que ces tarifs, imposés l’été dernier et toujours en vigueur malgré un nouvel accord commercial nord-américain, font plus de mal que de bien. L’ambassadeur MacNaughton a fait ces commentaires à Washington lors d’un forum d’une journée sur le libre-échange organisé par le Conseil canado-américain des entreprises. M. MacNaughton est également convaincu que les législateurs américains ratifieront à terme l’ACEUM, bien que la question de savoir quand demeure pour l’instant une énigme.