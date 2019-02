La Caisse de dépôt a enregistré un rendement de 4,2% en 2018

La Caisse de dépôt et placement du Québec a enregistré un rendement de 4,2 % en 2018, une performance près de deux fois supérieure à son indice de référence qui s'explique en partie par la bonne tenue de ses investissements en immobilier et en infrastructures.

Le gestionnaire de caisse de retraite, dont l'actif net atteint maintenant 309,5 milliards, a cependant eu du fil à retordre en raison de l'année houleuse qui a marqué les marchés boursiers.

« En 2018, notre stratégie d'investissement a été mise à l'épreuve », a affirmé le président de la Caisse, Michael Sabia, qui dirige l'organisation depuis près de dix ans. « Pour la première fois depuis plusieurs années, les marchés boursiers mondiaux ont terminé en territoire négatif en raison du début de la normalisation des politiques monétaires, de l'escalade tarifaire et des incertitudes politiques. »

Le resserrement des conditions financières a imprimé des effets significatifs sur les trois premiers trimestres de l'année, a dit M. Sabia lors d'une rencontre avec la presse. Le quatrième trimestre a ensuite donné lieu à un recul généralisé des marchés boursiers.

Le portefeuille de référence auquel la Caisse compare son rendement est de 2,4 %, l'écart entre les deux ayant fourni une « valeur ajoutée » de 5,3 milliards. Sur cinq ans, les divers placements de l'institution ont généré un gain moyen de 8,4 %, comparativement à un indice de référence de 7,1 %. En 2017, la Caisse avait enregistré un rendement de 9,3 %.

Trois portefeuilles

Sur l'actif net de 309,5 milliards, 151,2 milliards se trouvent dans le portefeuille d'actions, ce qui inclut les investissements sur les marchés boursiers et les placements privés au sein d'entreprises. Celui du revenu fixe atteint désormais 94,3 milliards, alors que celui des actifs réels, composé d'immobilier et d'infrastructures, est de 61 milliards.

Ce portefeuille d'actifs réels a enregistré un gain de 9 % et jouit, selon la Caisse, d'un « intérêt élevé de la part des investisseurs ». « Cet intérêt s'explique par plusieurs facteurs, notamment les faibles taux d'intérêt, la volatilité moindre par rapport à d'autres catégories d'actif, de même que la stabilité des flux monétaires et la protection contre l'inflation qu'ils procurent », a indiqué l'organisation dans ses documents de synthèse. L'année 2018 a notamment été marquée par des investissements en Colombie et au Mexique.

La Caisse a des investissements dans 775 sociétés québécoises, dont 685 sont des petites et moyennes entreprises. Son actif total au Québec se situe à 63,8 milliards.

Le cas SNC-Lavalin

Invité à commenter la perspective d'un procès de SNC-Lavalin et d'une condamnation criminelle, le président de la Caisse de dépôt et placement a refusé de qualifier l'impact potentiel sur le placement de l'organisation dans l'entreprise. Michael Sabia a toutefois affirmé que SNC-Lavalin, sur laquelle des chefs d'accusation pèsent depuis 2015, a considérablement changé depuis plusieurs années, tant à la direction qu'au conseil d'administration.

« Le potentiel de cette entreprise est impressionnant », a dit M. Sabia. La Caisse détient environ 20 % des actions de l'entreprise après avoir augmenté sa participation l'an dernier. L'organisation a posé ce geste de façon indépendante et non à la demande du gouvernement, a-t-il dit.