États-Unis–Chine: négociations de la dernière heure

Washington — Ministres américains et chinois entament jeudi à Washington un cycle de négociations de la dernière heure pour tenter de dénouer un bras de fer commercial qui, depuis bientôt un an, met les nerfs des marchés et des industriels à l’épreuve. Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et du côté chinois le vice-premier ministre, Liu He, doivent s’asseoir autour de la table pour deux jours de pourparlers. Ces négociations à haut niveau font suite à deux jours de travaux dans la capitale américaine entre les délégations des deux pays. Rien ou presque n’a transpiré de ces discussions. Reconnaissant que les négociations étaient « très complexes », le président Donald Trump a toutefois assuré mardi qu’elles se passaient « très bien » et a semblé donner du mou sur la date butoir du 1er mars au-delà de laquelle la Maison-Blanche veut plus que doubler les droits de douane supplémentaires sur des importations de marchandises chinoises.