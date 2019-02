Brexit: Fitch envisage de décoter le Royaume-Uni

New York — L’agence de notation Fitch Ratings envisage d’abaisser la note de solidité financière du Royaume-Uni, invoquant les conséquences négatives pour la croissance du pays en cas de sortie de l’Union européenne (Brexit) sans accord. La troisième agence de notation mondiale a indiqué mercredi qu’elle avait décidé de mettre sous surveillance « négative » la note du pays, en attendant le résultat final des négociations entre Londres et Bruxelles. Cette mesure laisse entendre que la note, actuellement à « AA », pourrait être abaissée dans les prochains mois. Fitch estime qu’une séparation sans accord causerait « des perturbations importantes à l’économie britannique et obscurcirait les perspectives sur [de futurs accords] de libre-échange, au moins à court terme ».