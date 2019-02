La banque UBS condamnée à verser 4,5 milliards d’euros pour évasion fiscale en France

La banque suisse UBS a été condamnée en France à une amende record de 4,5 milliards d’euros pour avoir aidé des milliers de riches clients à ne pas payer leurs impôts.

Qualifiant les fautes commises d’une « exceptionnelle gravité », le tribunal correctionnel français a sanctionné la première banque privée au monde pour « démarchage bancaire illégal » et « blanchiment aggravé de fraude fiscale » de 2004 à 2012. Le jugement vient avec une amende de 3,7 milliards d’euros, la plus lourde jamais infligée par la justice française pour une affaire fiscale, et le paiement d’un autre montant de 800 millions d’euros en dommages et intérêts imposé à la banque et à trois de ses dirigeants de l’époque.

Déclenchée après le témoignage de lanceurs d’alerte, l’enquête, qui a duré sept ans, a notamment permis d’établir que des représentants de la banque avaient directement sollicité de riches clients lors de parties de chasse, de soirées d’opéra, du tournoi de tennis de Roland-Garros et d’autres événements sociaux huppés pour qu’ils ouvrent des comptes non déclarés en Suisse. Reposant entre autres sur le cas de quelque 4000 fraudeurs repentis, la preuve estime que jusqu’à 23 milliards d’euros ont ainsi passé en secret les Alpes pour les soustraire au regard du fisc français grâce à un système de double comptabilité.

UBS « conteste vigoureusement ce jugement » étayé « par aucune preuve concrète » et promet de le porter en appel. Cette décision, a fait valoir la banque, « revient à appliquer le droit français en Suisse […] portant atteinte à [sa] souveraineté » et l’incrimine « pour avoir proposé certains services qui sont légitimes et standards au regard du droit suisse et qui sont également couramment utilisés dans d’autres juridictions ».

Amendes salées

Correspondant à 5,1 milliards $US, cette sanction imposée à UBS efface l’équivalent d’un an de profits et est dix fois plus élevée que la peine la plus lourde infligée jusque-là par la justice française pour évasion fiscale à la banque HSBC en 2017. Elle s’ajoute aux pénalités de 780 millions et 400 millions imposées à UBS respectivement par les États-Unis en 2009 et l’Allemagne en 2014 dans des affaires similaires.

On reste toutefois loin des sanctions les plus lourdes imposées aux États-Unis, qui ont entre autres valu des pénalités de 16,7 milliards à Bank of America en 2014 et de 13 milliards à JPMorgan en 2013 pour leur rôle dans l’affaire des subprimes durant la dernière crise immobilière ou de 9 milliards à la française BNP en 2014 pour avoir contourné les embargos américains contre Cuba, l’Iran, le Soudan ou la Libye.

Des fraudes comme celles dont s’est faite complice la banque UBS seraient plus difficiles aujourd’hui, alors que se met graduellement en place entre les pays le système d’échange automatique d’informations coordonné par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon ce système, chaque pays doit désormais signaler l’existence d’un compte au nom d’un ressortissant étranger à son pays d’origine.

« Si vous voulez cacher de l’argent aujourd’hui, ce n’est pas tellement des structures sophistiquées qu’il faut mettre en place, mais des structures criminelles », a commenté le responsable de la question à l’OCDE, Pascal Saint-Amans.



Avec l’Agence France-Presse, Le Monde et le Financial Times