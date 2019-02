Bonnardel veut réformer l’industrie du taxi

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Québec — François Bonnardel entend mettre fin à la gestion par projet-pilote et moderniser en profondeur l’industrie du taxi au Québec. Le ministre des Transports a fait part, mercredi, de son intention de déposer rapidement un projet de loi afin de rendre l’industrie plus équitable, d’alléger le fardeau administratif et réglementaire ainsi que de favoriser l’innovation. Du même coup, François Bonnardel a invité les partis d’opposition et les acteurs de l’industrie du transport de personnes à faire part de leurs idées au sujet de ses orientations. François Bonnardel insiste aussi sur le besoin de placer les usagers au coeur de la réforme afin d’assurer un service compétitif et accessible.