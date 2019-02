Payless ShoeSource ferme

Toronto — Payless ShoeSource a annoncé mardi son intention de demander la protection de la cour contre ses créanciers au Canada, alors que la direction de la chaîne américaine entend fermer ses 2500 magasins nord-américains ce printemps. Au Canada, où se trouvent 248 magasins, environ 2400 travailleurs seront touchés par les fermetures, selon des documents déposés à la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Les documents indiquent que la société n’a pas payé le loyer de février pour 220 de ses magasins au Canada et a affiché une perte d’exploitation de plus de 12 millions $US l’année dernière.