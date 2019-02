Appels d’offres truqués: Dessau versera 1,9 million

Dessau paiera 1,9 million relativement à une affaire de truquage d’appels d’offres entre 2003 et 2011. Un règlement qui a été présenté mardi à la Cour supérieure du Québec met ainsi fin à l’enquête du Bureau de la concurrence sur le rôle de la firme d’ingénierie dans un complot visant les villes de Québec, Laval, Gatineau ainsi que d’autres municipalités de la région de Montréal. Le règlement tient compte d’une série de facteurs, dont la participation de Dessau au Programme de remboursement volontaire qui avait été mis sur pied par Québec. Il « veille à ce que Dessau assume la responsabilité de ses actes ». Le fait que la compagnie n’exerce plus ses activités et qu’elle ait entamé un processus de dissolution a aussi été pris en considération. Fondée en 1957, Dessau avait été acquise par l’entreprise Stantec en 2014.