Walmart aidé par le «shutdown»

Photo: Gunnar Rathbun Associated Press

Walmart a annoncé mardi un bénéfice net de 3,69 milliards $US, ou 1,27 $US par action, au quatrième trimestre. Son bénéfice ajusté s’est chiffré à 1,41 $US par action. Les revenus trimestriels ont atteint 138,79 milliards. Le chiffre d’affaires aux États-Unis à périmètre comparable a progressé de 4,2 % hors essence — 18e trimestre de hausse d’affilée — et les ventes en ligne ont fait un bond de 43 %, a ajouté Reuters. Walmart a d’ailleurs précisé que ses ventes trimestrielles avaient été soutenues par la distribution anticipée de coupons alimentaires par les autorités fédérales en raison de la fermeture partielle des services administratifs due au shutdown. Walmart a réaffirmé ses prévisions 2019-2020. Elle s’attend à une croissance de 2,5 % à 3 % de ses ventes en données comparables hors carburant et à une progression de 35 % de son e-commerce, écrit Reuters.Avec Le Devoir